07.09.2024 10:13 Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann zückt Messer und bedroht Polizei

Zwischen Nachbarn bricht am späten Freitagabend in Mitwitz ein Streit aus. Die Polizei schlichtet - doch ein Mann will keine Ruhe geben.

Mitwitz - Ein 68-Jähriger soll Polizisten im Landkreis Kronach mit einem Messer mit einer Klingenlänge von etwa 25 Zentimetern bedroht haben. Die Polizei musste gleich zweimal zu einem Ruhestörer nach Mitwitz ausrücken. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Die Beamten stoppten den Mann bei dem Einsatz in Mitwitz mit Pfefferspray, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe der 68-Jährige die Polizisten beleidigt, bespuckt und mit den Füßen nach ihnen getreten. Einen Polizisten soll er zudem in den Unterarm gebissen haben.

Die Polizei war am Freitagabend zunächst gegen 21.30 Uhr wegen eines Nachbarschaftsstreits gerufen worden. Nachbarschaftsstreit Rentner bedroht Nachbar mit Langwaffe Die Beamten schlichteten, doch gegen 23.30 Uhr kam ein erneuter Anruf: Der polizeibekannte 68-Jährige habe keine Ruhe geben wollen! Als die Polizisten eintrafen, befand sich der Mann demnach im Garten und begann sofort, die Polizisten zu beleidigen. Anschließend bedrohte er die Beamten mit dem Messer, wie es hieß. Die Ermittlungen dauern nun an.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa