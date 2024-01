Schnee absichtlich auf Grundstück gefegt: Nachbarn gehen mit Schaufeln aufeinander los

Siegen-Wittgenstein - Der Schnee zauberte vielen Menschen in NRW in den vergangenen Tagen ein Lächeln ins Gesicht - anderen wiederum verhagelte er offenbar gehörig die Laune. So erging es zumindest zwei Nachbarn in Siegen, die übers Schneeschippen prompt in eine handfeste Auseinandersetzung gerieten.