Streit unter Nachbarn: Mann greift Kontrahenten mit Traktor an

Parsberg - Ein Streit unter Nachbarn endet für einen Mann in der Oberpfalz in der Untersuchungshaft.

Über den Frontlader kletterte ein mutiger Mann ins Führerhaus des Traktors, um den Angreifer aufzuhalten. (Symbolbild) © akz/123RF

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Nachbarschaftsstreit am vergangenen Sonntag in Parsberg eskaliert.

Gegen 22.15 Uhr fuhr ein 70-Jähriger dort mit seinem Traktor auf seinen 43-jährigen Nachbarn zu und wollte diesen offenbar mit dem Frontlader gegen einen Container drücken.

Anwohner kamen dem 43-Jährigen zu Hilfe und konnten Schlimmeres verhindern. Laut Polizei kletterte ein 39-Jähriger über den Frontlader ins Führerhaus und wollte den 70-Jährigen aufhalten. Daraufhin nahm der Traktorfahrer eine Eisenstange und stieß mehrfach nach dem 39-Jährigen. Der Helfer blieb glücklicherweise unverletzt.

Letztlich wurde der 70-Jährige von der Polizei festgenommen. Sein 43-jähriger Nachbar musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Ermittlungen zufolge steht hinter der Tat ein länger andauernder Streit zwischen den Männern. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.