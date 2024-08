Rentner bedroht Nachbar mit Langwaffe

Münchenbernsdorf - In einem thüringischen Dorf eskalierte am Samstagnachmittag ein Rentner. Der 77-Jährige bedrohte einen Nachbarn mit einer Langwaffe!

In voller Montur umstellten Polizisten das Haus des Rentners (77). (Symbolbild) © dpa/Sascha Ditscher

Großeinsatz am Nachmittag! Nachdem der rüstige Rentner seine Waffe durch ein Fenster auf den Fußgänger gerichtet und ihn dadurch bedroht hatte, alarmierte dieser die Polizei.

Sofort rückten Beamte des Inspektionsdienstes Gera an den Ort des Geschehens, ein Einfamilienhaus im Münchenbernsdorfer Ortsteil Schöna, aus und bereiteten sich in voller Montur auf einen Gefahreneinsatz vor, teilte die Polizei am heutigen Sonntag mit.

Doch am Ende gestaltete sich die Situation etwas einfacher: Der 77 Jahre alte Mann reagierte auf die Ansage der Einsatzkräfte, die das Haus umstellten. Er verließ dieses freiwillig und ließ sich daraufhin festnehmen, ohne Widerstand zu leisten.

"Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte das Tatmittel, ein Luftgewehr aus DDR-Zeiten, aufgefunden werden", so die Polizei. Zudem hatte der Mann auch eine Schreckschusswaffe und Munition im Haus. Alles wurde sichergestellt.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen der Bedrohung gegen den 77-Jährigen und brachten ihn noch am Samstag in eine psychiatrische Einrichtung.