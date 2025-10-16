Waffe an Kopf gehalten: Streit unter Nachbarn eskaliert

Salzgitter - Am Mittwochabend eskalierte die Situation bei einem Streit unter Nachbarn in Salzgitter ( Niedersachsen ).

Während eines Streits mit seinem Nachbarn griff ein Mann zu einer Waffe. (Symbolbild) © 123rf/Pop Nukoonrat

Regelrecht in die Haare bekommen haben sich dabei gegen 21.20 Uhr ein 54-Jähriger und ein 31 Jahre alter Mann in der Schubertstraße.

Die Situation eskalierte im Hausflur beider Bewohner, berichtete die Polizei Wolfenbüttel. Der angetrunkene Ältere habe dabei seinen Kontrahenten eine Waffe an den Kopf gehalten.

Als die ersten alarmierten Einsatzkräfte eintrafen und den vermeintlichen Waffenbesitzer konfrontierten, habe dieser keine Waffe bei sich geführt.

Erst als der 54-Jährige die Beamten freiwillig in seine Wohnung ließ, konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

Zusätzlich wurden Hieb- und Stoßwaffen wie Schwerter, Degen, Katana und Messer in der Wohnung aufgefunden, die allesamt unter das Waffengesetz fallen.