15.04.2025 15:01 Neue Erkenntnisse nach Leichenfund in Flüchtlingsheim: Obduktion lässt keinen Zweifel

In einer Unterkunft in Kerpen bei Köln hat der Sicherheitsdienst die Leiche eines 29-Jährigen gefunden. Nun steht fest, in welche Richtung ermittelt wird.

Von Jonas-Erik Schmidt Köln - Nach dem Tod eines syrischen Flüchtlings in einer Unterkunft in Kerpen bei Köln wird nun wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. Eine Mordkommission der Kölner Polizei hat nach dem Leichenfund in der Kerpener Flüchtlingsunterkunft die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Die Obduktion der Leiche habe zweifelsfrei ergeben, dass das Opfer gewaltsam zu Tode gekommen sei, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Weiteres könne man derzeit nicht mitteilen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Der tote 29-Jährige war in der Nacht auf Sonntag vom Sicherheitsdienst der kommunalen Unterbringungseinrichtung gefunden worden.

Die Leiche lag in einem Wohncontainer an der Bruchhöhe. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zuvor zu einem lauten Streit gekommen sein. Mit wem, sei jedoch noch unklar, hatte die Polizei am Montag mitgeteilt. Die Ermittlungen dauerten noch an.

