Neues Gefängnis in Rottweil: Vier Haftanstalten werden geschlossen!

Alte Haftanstalten gehen außer Betrieb, wenn in Rottweil das moderne Gefängnis im Jahre 2027 fertig ist.

Stuttgart - Mit der geplanten Eröffnung des neuen Gefängnisses in Rottweil im Jahr 2027 soll die bisherige Einrichtung einschließlich ihrer Außenstellen in Oberndorf, Hechingen und Villingen-Schwenningen sowie die Justizvollzugsanstalt in Waldshut-Tiengen aufgegeben werden.

Laut Justizministerin Marion Gentges (CDU) müssen neue Haftplätze geschaffen werden. © Bernd Weißbrod/dpa Dies teilte die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) am Donnerstag in Stuttgart mit. Die anhaltend hohe Zahl von Gefangenen mache es erforderlich, die Haftplatzkapazitäten zu erweitern.

"Gleichzeitig ist es notwendig, in den Gefängnissen effiziente Strukturen auszubauen, damit wir weiterhin Sicherheit und gute Arbeitsbedingungen für die Bediensteten gewährleisten und ausreichend Behandlungs- und Betreuungsangebote für die Inhaftierten zur Verfügung stellen können." Die neue Justizvollzugsanstalt in Rottweil werde die Leistungsfähigkeit in all diesen Bereichen deutlich stärken.

In Rottweil sollen rund 500 Haftplätze für Männer entstehen. Der Bau des neuen Gefängnisses startete im Sommer vergangenen Jahres. Es werden laut Mitteilung rund 280 Millionen Euro in die neue Justizvollzugsanstalt investiert. Geplant sind insgesamt 18 Nutzungsbereiche mit einer Gesamtnutzfläche von 25.463 Quadratmetern. Anfang 2024 wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen. Derzeit starten die Arbeiten für die Zaunanlagen und die Haftmauer, wie das Justizministerium weiter mitteilte.

Haftgebäude sind in die Jahre gekommen