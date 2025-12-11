1,29 Promille am Steuer: Frau fährt am helllichten Tag in Graben

Liebenwalde - Im Landkreis Oberhavel in Brandenburg ist eine 37-Jährige am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem schweren Unfall von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Laut Polizei hatte die Frau in einer Linkskurve auf der Eismeerstraße zwischen Neuholland und Freienhagen die Kontrolle über ihren Renault verloren.

Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach, krachte gegen einen Baum und blieb schließlich auf dem Dach im Graben liegen.

Die Feuerwehr konnte die Fahrerin aus dem Auto befreien. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille.

Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen wurde.