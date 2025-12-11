Rentnerin rast plötzlich los: Radfahrerin von Auto überrollt und eingeklemmt

Mainz-Kastel - Auto rast unvermittelt los! In Mainz-Kastel ist am Donnerstagnachmittag eine Radfahrerin von einem Toyota-Kleinwagen erfasst und darunter eingeklemmt worden.

Ob bei der Seniorin ein medizinischer Notfall der Grund für das abrupte Beschleunigen gewesen ist, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen. © Mainzer Einsatzfahrzeuge

Nach Angaben der Polizei wollte eine 86-jährige Wiesbadenerin gegen 14 Uhr in der "Eleonorenstraße" in Richtung "Im Fort-Montebello" anfahren.

Ihr Wagen stand zuvor am rechten Fahrbahnrand. Aus ungeklärter Ursache beschleunigte das Auto plötzlich, überquerte die gesamte Fahrbahn, fuhr über einen Grünstreifen und riss mehrere Poller um, bevor es schließlich auf einer Schotterfläche zum Stehen kam.

Während dieser unkontrollierten Fahrt wurde eine 69-jährige Radfahrerin aus Rüsselsheim erfasst.

Zudem wurde sie unter dem Toyota eingeklemmt, sodass die eintreffende Feuerwehr sie mit schwerem Gerät befreien musste.

Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung vor Ort in eine Wiesbadener Klinik gebracht werden.