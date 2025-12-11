Überfall auf Geldtransporter geht schief

Berlin - Zwei Maskierte haben vor dem Liefereingang eines Elektromarkts versucht einen Geldtransporter in Charlottenburg zu überfallen – das misslang.

Die Täter flüchteten ohne Beute. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Die Täter griffen am Donnerstagnachmittag den Mitarbeiter der Transportfirma sowie eine Sicherheitskraft mit Reizgas an, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der Sicherheitsmitarbeiter Augenreizungen erlitten und müsse behandelt werden.

Den Angreifern gelang es den Angaben zufolge allerdings nicht, Beute zu machen. Sie seien in einem Auto geflohen, hieß es.

Die Fahndung läuft.

In Berlin kommt es wieder zu Überfällen auf Geldtransporter. Erst im Sommer scheiterte ein Raubüberfall am noblen Kurfürstendamm.

Die Täter hätten die Angestellten mit Waffen bedroht. Außerdem sollen sie Pfefferspray eingesetzt haben.