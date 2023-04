13 Fahrzeuge in Magdeburg beschädigt: 52-Jährige flüchtet vom Unfallort

Nach kurzer Zeit konnten die Beamten die Unfallverursacherin auffinden. (Symbolbild) © 123RF/uschidaschi

Laut der Magdeburger Polizei bog am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr ein schwarzer Peugeot von der Cracauer Straße in die Benningsenstraße ein und fuhr in Richtung Büchnerstraße. Zum besagten Zeitpunkt sollen sich etwa 30 geparkte Autos am rechten Fahrbahnrand der Straße befunden haben.

Die Fahrzeugführerin des Peugeots soll nach ersten Erkenntnissen beim Vorbeifahren gegen den linken Bordstein und dann immer wieder im Wechsel gegen die auf der rechten Seite geparkten Autos gestoßen sein.

Durch die lauten Geräusche wurden mehrere Zeugen auf die Geschehnisse aufmerksam und konnten sich einzelne Teile des Kennzeichens merken und den Beamten der Polizei mitteilen.

Insgesamt beschädigte die 52-jährige Fahrerin zwölf geparkte Fahrzeuge, bevor sie am Ende der Bennigsenstraße nach rechts abbog und unerlaubt den Unfallort verließ.