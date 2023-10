28.10.2023 09:28 13-Jährige mopst zwei Pferde und kommt auf ziemlich gefährliche Idee

Am Donnerstagnachmittag entwendete ein Mädchen zwei Pferde eines Reitvereins in Vellmar (Hessen), um sie dann in die Kasseler Innenstadt zu führen.

Von Angelo Cali

Vellmar/Kassel - Großer Aufruhr am vergangenen Donnerstag im nordhessischen Kassel. Dort sorgten zwei große Pferde mitten auf dem Rathausplatz für einen größeren Polizeieinsatz. Doch wie waren sie dort hingekommen? Die beiden Pferde konnten unversehrt wieder zurück in die Obhut ihrer Besitzer gegeben werden. (Symbolfoto) © 123RF/azalia Wie die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine (HNA) berichtete, soll tatsächlich ein 13 Jahre altes Mädchen verantwortlich gewesen sein. Wie das Blatt weiter berichtete, hatte die Teenagerin die keinesfalls kleinen Quarter Horses vom Gelände eines Reitvereines im rund sieben Kilometer entfernten Vellmar entwendet. Mit den beiden unrechtmäßig in ihren Besitz gebrachten Tieren hatte sie sich dann - teils im Galopp, teils im Trab - auf den Weg gemacht. Ursprünglich hatte sie eigener Aussage nach beabsichtigt, eine Freundin zu besuchen. Doch dieses Vorhaben, bei dem sie von Augenzeugen beobachtet wurde, die umgehend die Polizei alarmierten, schlug scheinbar fehl. Schließlich landete sie mit den Pferden auf dem Vorplatz des Kasseler Rathauses - was Aussagen der Vereinsvorsitzenden Stefanie Wolf zufolge angesichts der möglichen Gefahren nahezu an ein Wunder grenzte: "Da hätte wer weiß was passieren können", äußerte sich Wolf im Nachgang. Polizeimeldungen Im Krankenhaus: Junge (†7) stirbt nach Messerangriff durch Jugendlichen (14) Gegen 16 Uhr füllte sich der Platz vor dem Amtsgelände schließlich mit zahlreichen Polizeifahrzeugen, die die Lage zu deeskalieren versuchten. Glücklicherweise blieben die gemopsten Tiere über den gesamten Zeitraum hinweg ruhig, sodass der Einsatz binnen circa einer Stunde für beendet erklärt werden konnte. Nach tierischer Diebestour in Vellmar: Quarter Horses unversehrt in Obhut genommen Die minderjährige Pferdediebin musste sich bis in die Abendstunden des Donnerstags den Fragen der Ordnungshüter stellen. Für ihre Tat haftbar gemacht werden kann sie aufgrund ihres Alters aber höchstwahrscheinlich nicht. Derweil konnten die gestohlenen Pferde wieder unbeschadet in die Obhut ihrer Besitzer übergeben werden.

Titelfoto: 123RF/azalia