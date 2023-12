13-Jähriger baut Unfall mit geklautem Audi, 16-Jähriger in Untersuchungshaft

Hannover - Einen kuriosen Autodiebstahl inklusive Verkehrsunfall hat es am Freitag in Hannover gegeben.

Der 16-jährige mutmaßliche Komplize kam in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien zwei Teenager (13 und 16 Jahre alt) aus Hannover am Freitagmorgen in einen Autohandel im Stadtteil Linden-Mitte eingebrochen und hätten dabei zwei Audis und einen Volvo vom Haus des Autohauses entwendet.

Die Spritztour mit einem der gestohlenen Wagen endete gegen 2.30 Uhr mit einem Unfall: Der 13-Jährige fuhr mit dem Audi in der Kohlenfelder Straße in Wunstorf in mehrere geparkte Autos.

"Die Einsatzkräfte am Unfallort stellten schnell fest, dass es sich bei dem verunfallten Audi um den kurz zuvor in Hannover-Linden gestohlenen Wagen handelte", heißt es im Bericht der Polizei.

Der Teenager wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Identität des 16-Jährigen wurde inzwischen ermittelt. Der Junge sei in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, heißt es weiter.

Er wurde nach einer Durchsuchung seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ noch am selben Tag einen Untersuchungshaftbefehl. Der 13-Jährige wurde nach seiner Behandlung im Krankenhaus in die Obhut seines Vormundes gegeben.

Während zwei der gestohlenen Wagen von der Polizei inzwischen sichergestellt werden konnten, fehlt von einem der Fahrzeuge noch jede Spur.