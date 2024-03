13-Jähriger liefert sich mitten in der Nacht in Mamas Auto Verfolgungsjagd mit Polizei

Lindenfels - Da machten die Polizisten im südhessischen Landkreis Bergstraße große Augen: Nachdem sie mitten in der Nacht ein Auto nach kurzer Verfolgungsjagd gestoppt hatten, stellte sich der Fahrer als 13 Jahre alter Junge heraus.

Die Verfolgungsjagd mit der Polizei endete bereits nach kurzer Zeit neben einem Waldweg. (Symbolbild) © 123rf/Christian Müller

Der 13-Jährige hatte außerdem noch fünf weitere Teenies im Alter zwischen 13 und 16 Jahren im Auto, das auf seine Mutter zugelassen ist.

Ein Sprecher der Polizei schilderte, was da genau am frühen Morgen des heutigen Montags in Lindenfels passiert war.

So war einer Streife gegen 3.20 Uhr der Wagen in der Nibelungenstraße aufgefallen, da der Fahrer auffällig jung wirkte.

Also folgte man dem Auto und signalisierte per Anhaltezeichen, dass der Wagen einer kurzen Kontrolle unterzogen werden sollte. Das ignorierte der Junge jedoch und gab stattdessen Gas.