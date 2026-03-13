14 Bewaffnete überfallen Trio: 27-Jähriger verletzt
Berlin - In der Nacht auf Freitag kam es in Berlin-Hellersdorf zu einem Übergriff: Zwei Personen wurden von einer Gruppe mit einem Messer attackiert und verletzt.
Laut der Polizei trafen sich gegen 2 Uhr drei Männer im Alter von 25, 27 und 30 Jahren mit einem 24-Jährigen in der Hellersdorfer Straße, um einen Streit zu klären.
Der 24-Jährige soll jedoch mit 14 bewaffneten Männern erschienen sein - inklusive Messer, Schlagstöcken und Pfefferspray.
Plötzlich wurden der 25- und 27-Jährige von der Gruppe attackiert.
Dabei soll dem 27-Jährigen in die Armbeuge gestochen worden sein. Danach floh die Angreifergruppe vom Tatort.
Der Verletzte wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizei übernommen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa