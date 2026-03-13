So viele Scheine! Polizisten finden Millionensumme versteckt in Auto

Passau - Bayerische Grenzpolizisten haben in einem Auto auf der A3 in Niederbayern Bargeld in Millionenhöhe gefunden.

Der Fahrer habe zu dem Millionenbetrag keine plausiblen Angaben zur Herkunft und Verwendung machen können. © Polizeipräsidium Niederbayern

Die Bündel mit Geldscheinen seien in einem Wagen versteckt gewesen, den Schleierfahnder bei Passau kontrolliert hatten, sagte eine Polizeisprecherin.

Der 45 Jahre alte Fahrer habe "keine plausiblen Angaben zur Herkunft und Verwendung" geben können. Also hätten die Beamten die Scheine und das Auto sichergestellt.

Der Fahrer des Wagens sitze inzwischen wegen des Verdachts auf Geldwäsche in Untersuchungshaft.

Bei Kontrollen an Autobahnen in Bayern entdecken Polizistinnen und Polizisten immer wieder größere Mengen Bargeld.

Können die Fahrerinnen und Fahrer nicht erklären, woher sie das Geld haben und wofür sie es verwenden wollen, dürfen die Beamten die Scheine sicherstellen.

Oft bewegen sich die Summen im fünf- bis sechsstelligen Bereich. So hatte die Polizei bei einer Grenzkontrolle in Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn Ende Februar eine sechsstellige Summe in bar entdeckt.