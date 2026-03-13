1.413
Da ist die Sau los: Wildschwein in Berliner Einkaufszentrum unterwegs
Berlin - Ein Wildschwein treibt sich aktuell in einem Berliner Einkaufszentrum herum.
Zurzeit seien Polizeibeamte und Mitarbeiter des Tierparks Berlin im Allende-Center in Köpenick im Einsatz, berichtete die Polizei auf dem Portal X.
"Dort hat sich ein Wildschwein in das Einkaufszentrum verirrt", hieß es.
Man habe nun das gesamte Einkaufszentrum abgesperrt, um Besucher und Einsatzkräfte zu schützen. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht.
Titelfoto: Screenshot/X/Polizei Berlin