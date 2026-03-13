Da ist die Sau los: Wildschwein in Berliner Einkaufszentrum unterwegs

Berlin - Ein Wildschwein treibt sich aktuell in einem Berliner Einkaufszentrum herum.

Das Tier lässt im Einkaufszentrum die Sau raus. © Screenshot/X/Polizei Berlin

Zurzeit seien Polizeibeamte und Mitarbeiter des Tierparks Berlin im Allende-Center in Köpenick im Einsatz, berichtete die Polizei auf dem Portal X.

"Dort hat sich ein Wildschwein in das Einkaufszentrum verirrt", hieß es.