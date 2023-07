14-Jährige ins Gebüsch gezerrt und sexuell missbraucht: Polizei sucht Zeugen

Rostock – In der Nacht zu Mittwoch soll ein 14-jähriges Mädchen in Rostock Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilt, soll sich der Vorfall im Stadtteil Dierkow in der Hinrichsdorfer Straße ereignet haben.

Zeugen, die im Bereich der Hinrichsdorfer Straße am Dienstag in der Zeit 23.30 bis 0 Uhr etwas beobachtet haben, werden dringend dazu aufgerufen ihre Hinweise bei der Polizei zu melden. Laut Aussagen der Geschädigten seien in dieser Zeit zwei Straßenbahnen am Tatort vorbeigefahren.

Alle hilfreichen Informationen zum Fall werden vom Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock in der Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 03814916 1616, an jede anderen Polizeidienststelle oder von der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.