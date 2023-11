14-Jährige ohne Fahrschein erwischt, dann kommt die Wahrheit ans Licht

Stendal - Am Montagmorgen erwischten Polizisten eine Jugendliche beim Schwarzfahren. Kurz darauf fanden sie heraus, dass sie gesucht wurde.

Die Polizei erwischte eine 14-Jährige beim Schwarzfahren im ICE. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Gegen 7.30 Uhr wurden die Beamten informiert, dass sich eine 14-Jährige in einem ICE aufhielt, ohne ein gültiges Ticket dabeizuhaben. Die Polizisten stellten die Teenagerin schließlich am Bahnhof in Stendal (Sachsen-Anhalt).

Als sie ihren Ausweis forderten, reichte sie ihnen einen französischen Perso, doch das Bild stimmte mit ihrem Aussehen nicht überein, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit.

Auf der Dienstwache überprüften die Einsatzkräfte ihre Identität und fanden zwei Dinge heraus. Die Jugendliche hatte den Ausweis ihrer Mutter vorgezeigt. Außerdem war die junge Französin vergangene Woche in ihrem Heimatland als vermisst gemeldet worden.

Die Polizisten entnahmen den geklauten Ausweis und übergaben die 14-Jährige in die Obhut des Jugendamts.