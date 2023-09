1400 Euro Bußgeld, Punkte und Fahrverbot: Elektro-VW rast mit über 100 km/h durch Ort

Gersdorf - Am Freitag ist einem VW-Fahrer seine recht zügige Fahrweise zum Verhängnis geworden.

Während der etwa vierstündigen Kontrolle am Donnerstag wurden mehr als 500 Fahrzeuge gemessen, von denen 44 zu schnell waren. "In 33 Fällen lag die Überschreitung im Verwarngeldbereich. Elf weitere Fahrzeugführer werden jedoch einen Bußgeldbescheid erhalten", teilte die Polizei mit.

Auch in Mittelsachsen fanden Geschwindigkeitskontrollen statt. Auf der B173 wurde im Baustellenbereich zwischen Freiberg und Kleinschirma gemessen. In dem Abschnitt sind derzeit nur 30 km/h erlaubt.

"Den Fahrer erwartet nun, im Rahmen des Ordnungswidrigkeitsverfahrens, ein Bußgeld von 1.400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Samstag.

Dabei raste ein VW ID.4 statt mit den innerorts zulässigen 50 km/h mit 117 km/h an der Kontrollstelle vorbei.

Die Polizei führte in Gersdorf ( Landkreis Zwickau ) Geschwindigkeitskontrollen durch. Diese fanden gegen Mittag auf der Hofer Straße Ecke Im Gewerbegebiet statt.

Keiner der Fahrer war aber so schnell, dass ein Fahrverbot droht. Spitzenreiter war ein BMW der 60 km/h fuhr und damit doppelt so schnell als erlaubt. Dem Fahrer droht ein Bußgeld von 150 Euro und ein Punkt in Flensburg.