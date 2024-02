15-Jähriger treibt böse Scherze mit der Polizei, dann schlagen die Beamten zurück

Es geht bei den Ermittlungen um mehrere größere Polizeieinsätze, die alle durch falsche Notrufe ausgelöst wurden. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Ein Polizeikommando rückte am Morgen im südhessischen Darmstadt an und durchsuchte die Wohnung, in der der 15-Jährige lebt, wie das Hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten.

Die Beamten beschlagnahmten mehrere Handys sowie "weitere Speichermedien", erklärte der Sprecher. Die Funde würden nun ausgewertet.

Der Jugendliche stehe im dringenden Verdacht, "telefonisch bei mehreren Polizeidienststellen und über einen Lieferdienst falsche Notrufe abgesetzt zu haben", hieß es weiter.

Bei diesen fiktiven Notrufen seien unter anderem Amokläufe an Schulen im sächsischen Freiberg sowie Anschläge auf einen Weihnachtsmarkt in Göppingen in Baden-Württemberg und Bahnhöfe in Mainz und Wiesbaden angedroht worden.

Die Folge waren in allen Fällen größere Polizeieinsätze.