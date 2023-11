27.11.2023 15:16 16-Jährige flippt im Zug aus und attackiert junge Mutter im Beisein ihres Kindes

In einem Regionalexpress in Mönchengladbach ist am Wochenende eine Jugendliche ausgetickt und auf eine 22-Jährige losgegangen.

Von Maurice Hossinger

Mönchengladbach - Auf dem Weg zum Hauptbahnhof in Mönchengladbach hat am Wochenende eine 16-Jährige in einem Regionalexpress die Fassung verloren. Mit einer Gürtelschnalle ging die Jugendliche auf eine 22-Jährige los. Die Polizei gabelte die 16-Jährige kurz nach der Tat im Zug auf und stellte Strafanzeige. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Nach offiziellen Angaben der Polizei zufolge soll die Stresssuchende gegen 17.45 Uhr auf die junge Frau samt Kind losgegangen sein. Nachdem sie die Mutter zunächst vor den Augen ihres Kindes bespuckt und beleidigt hatte, schlug sie der 22-Jährigen mit einer Gürtelschnalle in der Hand ins Gesicht. Nur Sekundenbruchteile später nahm die Schlägerin die Beine in die Hand und flüchtete. Polizeimeldungen Kleines Tütchen verrät ihn: 35-Jähriger bei Drogenschmuggel erwischt Polizisten nahmen die 16-Jährige schließlich unweit des Hauptbahnhofs in Empfang und mit auf die Wache. Sie konnte anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden und hat nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung am Hals.

