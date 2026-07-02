16-Jähriger flieht mit Auto der Eltern vor Polizeikontrolle

Münsingen - Ein 16-Jähriger soll sich in Münsingen (Kreis Reutlingen) ohne Wissen seiner Eltern den Autoschlüssel genommen und eine Spritztour gemacht haben.

Die Polizei konnte den flüchtenden Jugendlichen schließlich fassen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Als die Polizei den Wagen kontrollieren wollte, flüchtete der mutmaßliche Fahrer nach Polizeiangaben mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt. In dem Auto sollen noch zwei weitere Jugendliche gesessen haben.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil ihnen das Auto mit mehreren Jugendlichen aufgefallen war. Der Fahrer missachtete den Angaben zufolge die Anhaltesignale der Polizei und jegliche Verkehrsregeln.

Nachdem der 16-Jährige schließlich in eine Sackgasse gefahren war, flüchteten die drei Insassen demnach zu Fuß. Einer der Jugendlichen wurde sofort gefasst, der 16-Jährige im Verlauf der Fahndung.