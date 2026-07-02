Blitzer steht in Flammen: Polizei sucht nach Golf mit auffälligen Felgen

Weißenburg - Im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen haben Unbekannte einen mobilen Blitzer angezündet. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

Ein Blitzer-Anhänger ist an einer Bundesstraße in Mittelfranken in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Laut Angaben war der sogenannte "Enforcement Trailer" – also ein Radarmessgerät als Anhänger – am Sonntagabend (28. Juni) in der Nähe eines Parkplatzes an der B2 bei Ellingen abgestellt.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete gegen 21.30 Uhr den brennenden "Blitzer-Anhänger". Bis die Einsatzkräfte vor Ort waren, stand das Gerät vollständig in Flammen, wurde komplett zerstört.

Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt, die Kripo übernahm die Ermittlungen.

"Ersten Erkenntnissen soll sich möglicherweise ein dunkler VW Golf mit auffälligen sternförmigen Felgen mit hoher Geschwindigkeit und im zeitlichen Zusammenhang mit dem Brandgeschehen von dem Parkplatz entfernt haben", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.