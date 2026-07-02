Frau im Erzgebirge vergewaltigt: 22-Jähriger im Knast
Johanngeorgenstadt - In Johanngeorgenstadt (Erzgebirge) ist eine Frau (59) offenbar von einem 22-Jährigen vergewaltigt worden.
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geschah das Ganze bereits am Dienstag.
Die 59-Jährige kam an diesem Tag mit einem Linienbus in Johanngeorgenstadt an.
Während der Fahrt lernte sie einen jungen Mann kennen, der ihr anbot, sie auf ihrem Weg zu ihrer Unterkunft zu begleiten.
Dann passierte die abscheuliche Tat: "In einem Waldstück nahe der Eibenstocker Straße hatte er sie dann unvermittelt zu Boden gebracht, geschlagen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Nach dem Geschehen forderte der Täter ihr Mobiltelefon, welches sie an ihn übergab. Im Anschluss verschwand er mit dem Gerät in unbekannte Richtung", teilte die Polizei weiter mit.
Die leicht verletzte Frau lief dann zu einem Wohnhaus, um Hilfe zu rufen. Dort wählten die Bewohner am frühen Dienstagmorgen, gegen 3.10 Uhr, den Notruf.
22-Jähriger in JVA gebracht
Anhand der Täterbeschreibung konnten Polizisten schnell die Identität des Tatverdächtigen und auch seinen derzeitigen Aufenthaltsort herausfinden.
"Die Staatsanwaltschaft Chemnitz beantragte beim zuständigen Amtsgericht daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in Johanngeorgenstadt sowie einen Untersuchungshaftbefehl für den Beschuldigten", heißt es weiter.
Polizisten nahmen den Tatverdächtigen in der Wohnung fest. Bei ihm handelt es sich um einen 22-jährigen Deutschen. Auch das Handy der 59-jährigen Frau fanden die Einsatzkräfte im Zimmer des Festgenommenen.
Am Mittwochnachmittag wurde dann gegen den 22-Jährigen Haftbefehl erlassen, der Mann wurde in eine JVA gebracht. Die Ermittlungen wegen Vergewaltigung laufen.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa