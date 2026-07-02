Frau im Erzgebirge vergewaltigt: 22-Jähriger im Knast

Johanngeorgenstadt - In Johanngeorgenstadt ( Erzgebirge ) ist eine Frau (59) offenbar von einem 22-Jährigen vergewaltigt worden.

In einem Waldstück soll der Tatverdächtige (22) die 59-Jährige sexuell missbraucht haben. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geschah das Ganze bereits am Dienstag.

Die 59-Jährige kam an diesem Tag mit einem Linienbus in Johanngeorgenstadt an.

Während der Fahrt lernte sie einen jungen Mann kennen, der ihr anbot, sie auf ihrem Weg zu ihrer Unterkunft zu begleiten.

Dann passierte die abscheuliche Tat: "In einem Waldstück nahe der Eibenstocker Straße hatte er sie dann unvermittelt zu Boden gebracht, geschlagen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Nach dem Geschehen forderte der Täter ihr Mobiltelefon, welches sie an ihn übergab. Im Anschluss verschwand er mit dem Gerät in unbekannte Richtung", teilte die Polizei weiter mit.

Die leicht verletzte Frau lief dann zu einem Wohnhaus, um Hilfe zu rufen. Dort wählten die Bewohner am frühen Dienstagmorgen, gegen 3.10 Uhr, den Notruf.