16-Jähriger fuchtelt mit Messer herum - als Polizei kommt, eskaliert er

Weißenfels - Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Einsatz mit einem Jugendlichen gerufen, dem nun nicht nur eine Straftat vorgeworfen wird.

Alles in Kürze

Die Staatsanwaltschaft ordnete außerdem eine Hausdurchsuchung bei dem Teenager an. Es wurde nichts gefunden, das strafrechtlich relevant war. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Gegen 20 Uhr wurden die Beamten in die Leopold-Kell-Straße in Weißenfels in Sachsen-Anhalt zu einer Gruppe Jugendlicher gerufen. Ein Junge soll ein verbotenes, beidseitig geschliffenes Messer mit einer Länge von 20 Zentimetern offen getragen haben.

Nachdem die Polizisten ihn im Bereich der Großen Deichstraße entdeckt hatten, soll er das Messer weggeworfen haben und zu Fuß geflüchtet sein.

In der Schulstraße konnten die Beamten die Verfolgung dann beenden und ihn verhaften. Dabei wehrte sich der 16-Jähre stark und trat gegen die Einsatzkräfte.

Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis mitteilte, wurden bei dem Teenager Betäubungsmittel und Bargeld gefunden und beschlagnahmt. Das zuvor weggeworfene Messer konnte auch sichergestellt werden.