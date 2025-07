Nach Arsen-Vorfall: Diebe haben mehr geklaut als gedacht!

Wenn Ihr seltsame Flaschen, Behälter oder Kartons auffindet, kontaktiert sofort den Notruf. Hinweise zum Tatgeschehen nehmen die Einsatzkräfte unter der Telefonnummer 0391/546168 , in jeder Polizeidienststelle, oder online per E-Revier entgegen.

Abgesehen vom Granulat fehlen auch immer noch zwei Liter flüssiges Arsentrichlorid. © Bildmontage: Polizeiinspektion Magdeburg

Was war geschehen? In der Nacht auf Dienstag brachen nach derzeitigen Erkenntnissen unbekannte Täter in eine Firma in Osterwieck ein.

Danach wurden Behälter mit dem giftigen Arsen auf dem Gelände entdeckt, einige fehlen jedoch noch immer.

Es folgte ein stundenlanger Großeinsatz vor Ort, um das Gelände abzusperren und die Gefahr zu bannen. Glücklicherweise sei kein Arsen in die Umwelt gelangt.

Das Landesverwaltungsamt wolle nun prüfen, ob vor Ort alle entsprechenden Richtlinie eingehalten wurden.