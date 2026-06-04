04.06.2026 11:14 16-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen auf Zugdach entdeckt: Ist er auf der S-Bahn gesurft?

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In Neuss bei Düsseldorf haben Reisende am Mittwochabend einen 16-Jährigen schwer verletzt auf dem Dach einer S-Bahn entdeckt.

Von Paula Kühn Neuss - In Neuss bei Düsseldorf haben Reisende am Mittwochabend einen 16-Jährigen schwer verletzt auf dem Dach einer S-Bahn entdeckt. Passanten hatten den Teenager am Bahnhof Neuss-Allerheiligen mit schweren Verletzungen auf dem Dach einer S-Bahn gefunden. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa Nach Angaben der Polizei schwebt der Jugendliche in Lebensgefahr. Die Ermittler vermuten, dass er zuvor auf der Bahn gesurft war. Zuvor hatte der WDR berichtet. Passanten zogen den bewusstlosen Jungen am Bahnhof Neuss-Allerheiligen vom Dach der Bahn. Er erlitt schwere Verbrennungen. Laut einem Polizeisprecher sei der Junge wahrscheinlich zu nah an die Oberleitung gekommen. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa