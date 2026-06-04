16-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen auf Zugdach entdeckt: Ist er auf der S-Bahn gesurft?
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Von Paula Kühn
Neuss - In Neuss bei Düsseldorf haben Reisende am Mittwochabend einen 16-Jährigen schwer verletzt auf dem Dach einer S-Bahn entdeckt.
Nach Angaben der Polizei schwebt der Jugendliche in Lebensgefahr.
Die Ermittler vermuten, dass er zuvor auf der Bahn gesurft war. Zuvor hatte der WDR berichtet.
Passanten zogen den bewusstlosen Jungen am Bahnhof Neuss-Allerheiligen vom Dach der Bahn. Er erlitt schwere Verbrennungen.
Laut einem Polizeisprecher sei der Junge wahrscheinlich zu nah an die Oberleitung gekommen.
Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa