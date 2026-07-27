VW-Fahrerin bedrängt und genötigt: Polizei sucht aggressiven Mitsubishi-Lenker

Schwarzenberg - Die Polizei sucht nach einem Mitsubishi-Fahrer aus dem Erzgebirge, der aufgrund seiner aggressiven Fahrweise der Polizei gemeldet wurde. Dabei soll er nicht nur andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, sondern auch eine 25-Jährige bedroht haben.

Der Mitsubishi-Fahrer schlug an einer roten Ampel auf das Auto der 25-Jährigen ein. (Symbolfoto) © 123rf/tassev

Die junge Frau war am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der Hauptstraße in Schwarzbach unterwegs. Dabei bemerkte sie, dass der ihr vorfahrende Mitsubishi-Fahrer Schlangenlinien fuhr.

Wie die Polizei mitteilte, geriet er dabei kurzzeitig auch auf die Gegenfahrbahn, "wodurch ein ihm entgegenkommendes Auto mindestens behindert wurde" und dies durch die Lichthupe signalisierte.

Anschließend bremste der Mitsubishi-Fahrer in der Elterleiner Straße stark ab und bog auf einen dort befindlichen Parkplatz ab.

Die 25-Jährige "verabschiedete" ihn mit einem Hupsignal und fuhr in Richtung Schwarzenberg weiter.

Doch die Reaktion auf seine Fahrweise konnte der Unbekannte offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Er fuhr wieder los und verfolgte die junge Frau.

Dabei fuhr er ihr immer wieder dicht auf, bis sie verkehrsbedingt an einer Ampel in der Straße des 18. März anhalten musste. Der Mitsubishi-Fahrer stieg in der Folge aus und schlug gegen das Auto der Frau. Erst als die Ampel auf Grün wechselte und sie losfuhr, ließ er von ihr ab.