Polizisten mit Spezial-Fähigkeiten spüren gleich mehrere Verdächtige in der Neustadt auf

Dresden - Beamte waren in der Nacht zu Sonntag erneut in der Äußeren Neustadt unterwegs. Dabei erhielten sie Unterstützung von Polizisten mit speziellen Fähigkeiten, die sich sogleich auszahlten.

Für die Wiedererkenner der Dresdner Polizei war der nächtliche Einsatz ein voller Erfolg. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Dresdner Polizei mitteilte, waren sogenannte Wiedererkenner (Super-Recognizer) an dem Einsatz beteiligt. Das sind Polizisten, die sich Gesichter extrem gut einprägen und die entsprechenden Personen auch nach längerer Zeit sofort wiedererkennen können.

Mithilfe ihrer speziellen Fähigkeiten konnten sie am Wochenende einen 29-jährigen Mann ausfindig machen, der nicht zum ersten Mal gegen seine räumlichen Beschränkungen verstoßen hatte.

Der Tunesier muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.

Wenig später konnten die Super-Recognizer einen 25-Jährigen identifizieren, der bereits mit Drogendelikten aufgefallen war.