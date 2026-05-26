17-jährigen Mitfahrer nach Crash verletzt zurückgelassen: Polizei fahndet nach Biker im Madrid-Trikot

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Ein Motorradfahrer ließ nach einem schweren Crash in Nieder-Olm seinen schwer verletzten Mitfahrer (17) zurück und verschwand. Nun wird nach ihm gefahndet.

Von Maximilian Hölzel

Nieder-Olm - Ein Motorradfahrer lässt nach einem schweren Crash im Landkreis Mainz-Bingen (Rheinland-Pfalz) seinen verletzten Mitfahrer zurück und verschwindet. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann im türkisfarbenen Real-Madrid-Trikot.

Im rheinland-pfälzischen Nieder-Olm kam es am Sonntagabend zu einem Unfallgeschehen, welches die Polizei gleich vor mehrere Probleme stellt. (Symbolbild)
Im rheinland-pfälzischen Nieder-Olm kam es am Sonntagabend zu einem Unfallgeschehen, welches die Polizei gleich vor mehrere Probleme stellt. (Symbolbild)  © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, ereignete sich der Unfall bereits am Sonntagabend gegen 18 Uhr auf der Pariser Straße in Nieder-Olm.

Nach bisherigen Ermittlungen war ein Motorrad mit zwei Personen in Richtung Ortsausgang unterwegs, als gleichzeitig ein Autofahrer vom Parkplatz des Schwimmbads Nieder-Olm nach links auf die Landesstraße einbiegen wollte.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

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Dem bislang unbekannten Motorradfahrer gelang es laut Polizei noch, seine Maschine durch eine Vollbremsung abzufangen und zum Stehen zu bringen.

Statt sich jedoch um seinen schwer verletzten 17-jährigen Mitfahrer zu kümmern, flüchtete er anschließend von der Unfallstelle und ließ den Jugendlichen im angrenzenden Grünstreifen zurück.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten Einsatzkräfte das beteiligte Motorrad später auf einem Parkplatz. Dabei stellte sich heraus: Das Bike war als gestohlen gemeldet. Sowohl das Motorrad als auch das beteiligte Auto wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Zudem wurde ein Unfallgutachten veranlasst.

Flüchtiger Motorradfahrer trug Real-Madrid-Trikot

Der flüchtige Motorradfahrer soll bei dem Vorfall ein türkisfarbenes Trikot von Real Madrid mit der Rückennummer 7 getragen haben. Der schwer verletzte 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer 061316534350 zu melden. Hinweise sind auch per E-Mail möglich.

Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

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