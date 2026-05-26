Hunde-Attacke in Schwäbisch Hall: 11-Jährige und ihr Vierbeiner verletzt

Schwäbisch Hall - In Schwäbisch Hall wurde der Vierbeiner eines elfjährigen Mädchens am Samstagmittag von einem nicht angeleinten Hund attackiert und schwer verletzt. Als das Kind dazwischenging, wurde es selbst gebissen.

Der angreifende Hund biss mehrfach zu. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Das Mädchen spielte zwischen 12 und 12.30 Uhr mit ihrem angeleinten Hund auf dem Sportplatz am Komberger Weg. Plötzlich rannte ein fremder, nicht angeleinter Hund auf die beiden zu und griff den Hund der 11-Jährigen an. Der Vierbeiner erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen und musste im Nachgang tierärztlich versorgt werden.

Als das Mädchen versuchte, die beiden Hunde voneinander zu trennen, wurde auch die 11-Jährige von dem angreifenden Hund gebissen und leicht verletzt.

"Nach einem kurzen Gespräch mit dem Hundehalter des angreifenden Hundes rannte das 11-jährige Mädchen nach Hause", berichtete die Polizei.

Das unbekannte Herrchen wird von Zeugen wie folgt beschrieben:

etwa 70 Jahre alt

etwa 1,85 Meter groß

eher dünne Statur

trug eine Brille und hatte lichte, graue Haare.

Der angreifende Hund soll rund 40 bis 60 cm hoch gewesen sein und orangefarbenes Fell am Rücken sowie weißes Fell am Bauch gehabt haben.