Hunde-Attacke in Schwäbisch Hall: 11-Jährige und ihr Vierbeiner verletzt
Schwäbisch Hall - In Schwäbisch Hall wurde der Vierbeiner eines elfjährigen Mädchens am Samstagmittag von einem nicht angeleinten Hund attackiert und schwer verletzt. Als das Kind dazwischenging, wurde es selbst gebissen.
Das Mädchen spielte zwischen 12 und 12.30 Uhr mit ihrem angeleinten Hund auf dem Sportplatz am Komberger Weg. Plötzlich rannte ein fremder, nicht angeleinter Hund auf die beiden zu und griff den Hund der 11-Jährigen an. Der Vierbeiner erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen und musste im Nachgang tierärztlich versorgt werden.
Als das Mädchen versuchte, die beiden Hunde voneinander zu trennen, wurde auch die 11-Jährige von dem angreifenden Hund gebissen und leicht verletzt.
"Nach einem kurzen Gespräch mit dem Hundehalter des angreifenden Hundes rannte das 11-jährige Mädchen nach Hause", berichtete die Polizei.
Das unbekannte Herrchen wird von Zeugen wie folgt beschrieben:
- etwa 70 Jahre alt
- etwa 1,85 Meter groß
- eher dünne Statur
- trug eine Brille und hatte lichte, graue Haare.
Der angreifende Hund soll rund 40 bis 60 cm hoch gewesen sein und orangefarbenes Fell am Rücken sowie weißes Fell am Bauch gehabt haben.
Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Hundehalters machen können, sich unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa