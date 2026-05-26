Einsatz auf der Elbe: Feuerwehr kann Person nur noch tot bergen

Lostau - Am Montagnachmittag wurde eine leblose Person in der Elbe auf Höhe Lostau ( Landkreis Jerichower Land ) entdeckt.

Die Feuerwehr konnte nur mit Booten an den leblosen Körper gelangen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Den Körper gesehen habe ein Bootsführer, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Magdeburg gegenüber TAG24 mit. Durch ihn wurde der Notruf alarmiert.

Weil sich die Person in einer Buhne befand, gestaltete sich der Rettungsversuch schwierig. Die Einsatzkräfte konnten dadurch nicht über Land an die Einsatzstelle gelangen.

Kurzerhand wurden Boote der Feuerwehr und des DLRG verwendet.

Die hinzugeeilten Helfer fanden die Person in Bauchlange mit dem Kopf unter Wasser vor.

Sie konnten nur noch den Tod feststellen.