17-Jähriger richtet Waffe auf 31-Jährigen und drückt ab: Opfer wird am linken Brustkorb getroffen

Zeulenroda-Triebes - In der Kleinstadt Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz hat am Mittwoch ein 17-Jähriger auf einen Mann geschossen.

Mit einer Airsoft-Pistole hatte der Jugendliche auf den Mann geschossen. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich die Tat im Bereich der Schopperstraße zugetragen.

Den Angaben nach hatte der Jugendliche eine Airsoft-Pistole auf den 31-Jährigen gerichtet und anschließend abgedrückt.

Das Opfer wurde durch den abgegebenen Schuss im Bereich des linken Brustkorbs getroffen und leicht verletzt in Form einer Rötung.

Der 17-Jährige versuchte in der Folge, den Tatort zu verlassen, doch der 31-Jährige wollte den Täter nicht so einfach davonkommen lassen. Er forderte den Jugendlichen auf, ihm die Waffe auszuhändigen, was dieser daraufhin auch tat.