17-Jähriger richtet Waffe auf 31-Jährigen und drückt ab: Opfer wird am linken Brustkorb getroffen

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In der Kleinstadt Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz hat am Mittwoch ein 17-Jähriger auf einen Mann geschossen.

Von Christian Rüdiger

Zeulenroda-Triebes - In der Kleinstadt Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz hat am Mittwoch ein 17-Jähriger auf einen Mann geschossen.

Mit einer Airsoft-Pistole hatte der Jugendliche auf den Mann geschossen. (Symbolfoto)
Mit einer Airsoft-Pistole hatte der Jugendliche auf den Mann geschossen. (Symbolfoto)  © David Young/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich die Tat im Bereich der Schopperstraße zugetragen.

Den Angaben nach hatte der Jugendliche eine Airsoft-Pistole auf den 31-Jährigen gerichtet und anschließend abgedrückt.

Das Opfer wurde durch den abgegebenen Schuss im Bereich des linken Brustkorbs getroffen und leicht verletzt in Form einer Rötung.

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Der 17-Jährige versuchte in der Folge, den Tatort zu verlassen, doch der 31-Jährige wollte den Täter nicht so einfach davonkommen lassen. Er forderte den Jugendlichen auf, ihm die Waffe auszuhändigen, was dieser daraufhin auch tat.

Der Teenager muss sich nun strafrechtlich verantworten. Die Polizei hat gegen ihn die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Titelfoto: David Young/dpa

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