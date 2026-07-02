Polizei zieht sturzbesoffenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Bad Düben - In Nordsachsen ging der Polizei am gestrigen Mittwoch ein sturzbetrunkener Lkw-Fahrer ins Netz.

Der Atemalkoholtest zeigte einen unglaublichen Wert von 3,3 Promille. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Melanie Roeber ging gegen 16 Uhr ein besorgter Hinweis über einen in auffälligen Schlangenlinien durch Bad Düben fahrenden Lkw ein.

Der Zeuge beschloss, dem Lastwagen zu folgen, bis dieser von allein an der Kreuzung Tiefenseer Weg/Wellauner Straße stoppte. Hier stellte er den Fahrer (40, polnisch) zur Rede, bis die Polizei eintraf.

Beim Alkoholvortest konnten die Beamten dann kaum ihren Augen trauen: Der Lkw-Fahrer hatte sage und schreibe 3,3 Promille intus!

Der 40-Jährige wurde umgehend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und anschließend aufs Polizeirevier Eilenburg gebracht, wo sowohl seine Fahrzeugpapiere als auch Schlüssel konfisziert wurden.