Mädchen bedroht und Polizeikräfte attackiert: Mann von Beamten erschossen

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Bei einem Polizeieinsatz in Remscheid hat ein Polizist auf einen 42-Jährigen geschossen - kurz danach war der Mann tot.

Von Shireen Broszies

Remscheid - Ein Mann ist bei einem Einsatz der Polizei im nordrhein-westfälischen Remscheid erschossen worden.

Der Einsatz aus Remscheid muss nun intern bei der Polizei analysiert werden. (Symbolbild)
Der Einsatz aus Remscheid muss nun intern bei der Polizei analysiert werden. (Symbolbild)  © Jens Büttner/dpa

Der 42-Jährige soll am Mittwochabend gegen 21.07 Uhr zwei Mädchen in der Paulstraße mit Pfefferspray bedroht und das Spray anschließend in Richtung der Beamten gesprüht haben, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Hagen heißt.

Danach soll er davongelaufen sein. 

Den Angaben nach sollen die Polizisten wenig später erneut auf den Mann getroffen und einen Taser gegen ihn eingesetzt haben. Dieser soll den 42-Jährigen aber verfehlt haben, heißt es weiter.

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Kurz darauf soll der Mann Werkzeug nach den Einsatzkräften geworfen haben.

Daraufhin schoss ein Beamter auf den 42-Jährigen. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch am Einsatzort. Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

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