Mädchen bedroht und Polizeikräfte attackiert: Mann von Beamten erschossen

Remscheid - Ein Mann ist bei einem Einsatz der Polizei im nordrhein-westfälischen Remscheid erschossen worden.

Der Einsatz aus Remscheid muss nun intern bei der Polizei analysiert werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der 42-Jährige soll am Mittwochabend gegen 21.07 Uhr zwei Mädchen in der Paulstraße mit Pfefferspray bedroht und das Spray anschließend in Richtung der Beamten gesprüht haben, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Hagen heißt.

Danach soll er davongelaufen sein.

Den Angaben nach sollen die Polizisten wenig später erneut auf den Mann getroffen und einen Taser gegen ihn eingesetzt haben. Dieser soll den 42-Jährigen aber verfehlt haben, heißt es weiter.

Kurz darauf soll der Mann Werkzeug nach den Einsatzkräften geworfen haben.