Jugendlicher auf offener Straße von Trio attackiert: Zeuge stoppt Prügelbande

Bremen - Brutaler Überfall am Montagnachmittag in Bremen-Heimelingen: Gegen 17.30 Uhr soll ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Libanon in der Godehardstraße von drei Personen attackiert worden sein. Besonders erschreckend: Die Angreifer sollen mutmaßlich verschiedene Schlagwerkzeuge eingesetzt haben.