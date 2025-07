Abgetrennter Schweinekopf vor Asylunterkunft: Staatsschutz ermittelt

Burgoberbach - In der Nacht auf Montag hat ein bislang unbekannter Täter vor einer Asylunterkunft im mittelfränkischen Landkreis Ansbach einen abgetrennten Schweinekopf abgelegt.

Alles in Kürze

Die ermittelnden Beamten bitten mögliche Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. (Symbolbild) © Markus Klümper/DPA

Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, wurde der Kopf in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen vor die Unterkunft in der Wassertrüdinger Straße geworfen.

"Das Ansbacher Fachkommissariat für Staatsschutz hat Ermittlungen wegen des Verdachts der verhetzenden Beleidigung aufgenommen", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mit.

Hinweise auf das Aussehen des Täters oder wie er zum Tatort gekommen ist, gibt es bislang noch keine.

Der Tatzeitraum wird zwischen 20 Uhr am Montag und 8 Uhr am Folgetat beschrieben. Möglicherweise hat jemand in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht.