17 Verletzte! 33-Jähriger löst Polizeieinsatz in Discounter aus

Weißenfels - Am Mittwoch sorgte ein 33-Jähriger in einem Weißenfelser Discounter für große Aufregung.

Der Rettungsdienst hatte alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Marcus Hillner spielte sich der Vorfall am Nachmittag in einem Supermarkt in der Selauer Straße ab.

Da der 33-Jährige von Mitarbeitern mehrmals dabei beobachtet worden war, wie er auffällig mit seinem Rucksack hantierte, wurde er an der Kasse darauf angesprochen.

Hier eskalierte die Situation unvermittelt: Der Mann zückte plötzlich eine Dose Reizgas und versprühte dieses im Laden.

"Nach aktuellen Erkenntnissen erlitten 17 Kunden und Mitarbeiter Atemwegsreizungen", so der Sprecher. "Eine Frau wurde vor Ort ambulant durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt."