18-Jährige verfolgt und beklaut: Raub kurz vor der Haustür!

Zwickau - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub in Zwickau !

"Dort schubste der Unbekannte die 18-Jährige und nahm der jungen Dame ihr iPhone 11 weg. Danach flüchtete er. Die 18-Jährige versuchte, dem Dieb hinterherzurennen, da er einmal um den Häuserblock Mörikestraße, Julius-Seifert-Straße, Windbergstraße und zurück auf die Marienthaler Straße in stadteinwärtiger Richtung lief, allerdings ohne Erfolg", teilte die Polizei weiter mit.

Eine 18-Jährige fuhr in der Straßenbahnlinie 4 Richtung Klinikum und stieg dann an der Haltestelle Fritscheplatz aus.

Das Ganze geschah am Montag in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 17.22 Uhr im Ortsteil Marienthal.

Der unbekannte Tatverdächtige, der etwa 20 Jahre alt ist, war am Georgenplatz zugestiegen. Er wird folgendermaßen beschrieben:

circa 1,60 Meter groß

trug ein kurzes, blau-weiß-gestreiftes T-Shirt sowie braune, knielange Short

am Hals trug er eine tätowierte Acht in einer Größe von fünf Mal fünf Zentimetern

schwarze, lange Haare, die zum Zopf gebunden waren

gepflegten, schwarzen Bart

dunkler Teint



Wem ist die Person in der Straßenbahn oder an anderer Stelle aufgefallen? Oder könnt Ihr Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Zeugen können sich im Polizeirevier in Zwickau unter der Telefonnummer 0375/428102 melden.