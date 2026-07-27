18-Jährige während Weinfest sexuell belästigt: Winzer greift ein und wird brutal geschlagen

Limburg - Während den Rheingauer Weintagen ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine 18 Jahre alte Frau wurde sexuell belästigt, ein zu Hilfe geeilter Winzer von dem Täter körperlich angegriffen.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Polizeiangaben vom Montag zufolge war es in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr in Limburg zu dem Vorfall gekommen. Die 18-Jährige befand sich demnach an einem Weinstand am Neumarkt, als sie von einem Mann (48) zunächst verbal sexuell belästigt und danach auch noch bedroht wurde.

Ein Winzer bemerkte den Zwischenfall, zeigte Courage und griff ein. Als er den Täter aufforderte, von dem Opfer abzulassen, wurde er von diesem angegriffen und mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Die Polizei musste anrücken. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der 48-Jährige weiter äußerst aggressiv. Seiner Festnahme widersetzte er sich, verletzt wurde von den Kräften jedoch niemand.