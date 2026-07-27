Messerattacke bei Polizeikontrolle: Verdächtiger entkommt nach Gerangel

Leverkusen - In der Nacht zu Montag hat ein 22-Jähriger einen Polizeibeamten (30) in Leverkusen-Wiesdorf mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und am Oberarm verletzt.

Bei der Personenkontrolle eines mutmaßlichen Diebs (22) wurde ein Polizeibeamter (30) mit einem Messer attackiert und verletzt. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der Mann war um kurz vor Mitternacht gemeinsam mit fünf weiteren Personen auf der Karl-Krekeler-Straße in einem Transporter mit mutmaßlichem Diebesgut unterwegs, als er von den Ordnungshütern kontrolliert wurde.

Im Zuge der Personalienfeststellung leistete er nach Angaben der Polizei so heftigen Widerstand, dass er überwältigt werden sollte.

Im Gerangel zerrte eine 19-jährige mutmaßliche Mittäterin eine Polizistin schließlich am Arm, wodurch sich der 22-Jährige losreißen und weglaufen konnte.