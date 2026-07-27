Hartschalenkoffer des US-Militärs kurz vor Trauerfeier gestohlen: Kannte Dieb den Inhalt?

Hanau - Wer macht denn so etwas? Während der laufenden Vorbereitungen für die Bestattung eines ehemaligen US-Soldaten ist auf dem Hanauer Hauptfriedhof eine Signaltrompete gestohlen worden.

Kurz vor der Bestattung eines ehemaligen US-Soldaten ist es auf dem Hanauer Hauptfriedhof zu einem Diebstahl gekommen. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Angehörige der US-Armee bereiteten zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr am Freitagvormittag die anstehende militärische Trauerzeremonie vor.

Zu dieser gehörten laut Polizeiangaben vom Montag unter anderem auch eine Flagge sowie traditionelle Bestandteile der Bestattung.

Die Signaltrompete, auf der im Verlauf das Musikstück "Taps" als letzter Gruß und zugleich als Ehrenbeweis vorgetragen werden sollte, war für einen kurzen Zeitraum einige Meter vom Grab entfernt und somit außer Sicht abgelegt worden.

Das Instrument befand sich in einem schwarzen Hartschalenkoffer. Als die Soldaten diesen holen wollten, war ebenjener nicht mehr auffindbar.

Eine unmittelbar durchgeführte Suche im Nahbereich und in den eingesetzten Fahrzeugen verlief demnach erfolglos.