18-Jähriger randaliert auf Weihnachtsmarkt - plötzlich zieht er ein Messer

Dessau-Roßlau/OT Mosigkau - Auf einem kleinen Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalt pöbelte am Samstagabend ein 18-Jähriger und bedrohte Besucher mit einem Messer. Die Polizei musste eingreifen.

Die besinnliche Stimmung wurde durch den 18-Jährigen für einige Besucher gestört. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Ein Polizeisprecher informierte am Sonntagmorgen über den Randalierer. Gegen 20.30 Uhr soll es demnach zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 18-jährigen Beschuldigten und weiteren Besuchern gekommen sein.

Alle wollten bei der Veranstaltung "Advent in den Höfen" im Dessauer Stadtteil Mosigkau eigentlich besinnlich die Vorweihnachtszeit einläuten.

Der 18-Jährige soll sich aber aggressiv verhalten haben und sollte die Veranstaltung deswegen verlassen. Während des Streits zückte er dann wohl ein Einhandmesser und bedrohte damit zwei Personen.

Glücklicherweise konnte das Messer durch zwei anwendende Personen sichergestellt werden, bevor etwas Schlimmeres passierte. Danach kam es aber trotzdem noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung.