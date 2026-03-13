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Prügel-Gruppe schlug gemeinsam auf am Boden liegenden Mann ein

Die Kölner Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach zwölf unbekannten Männern, die einen 46-Jährigen schwer verletzt haben sollen.

Von Tobias Kremer

Köln - Die Kölner Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach insgesamt zwölf unbekannten Männern, die einen 46-Jährigen vor rund anderthalb Jahren schwer verletzt haben sollen.

Gemeinsam attackierte die zwölfköpfige Gruppe einen 46-jährigen Mann aus Köln.
Gemeinsam attackierte die zwölfköpfige Gruppe einen 46-jährigen Mann aus Köln.  © Polizeipräsidium Köln

Gemeinsam hatten die Unbekannten den bisherigen Ermittlungen zufolge am 27. Oktober 2024 an einer pro-kurdischen Demo auf dem Bahnhofsvorplatz teilgenommen.

Als sie gegen 13 Uhr bemerkten, wie ein Mann in Richtung des Demo-Zugs den sogenannten "Wolfsgruß" [ein Fingerzeichen, das von der rechtsextremen türkischen Gruppe "Graue Wölfe" genutzt wird, Anm. d. Red.] zeigte, eskalierte die Situation: Die Gruppe soll den 46-Jährigen in Richtung Trankgasse verfolgt und gemeinschaftlich attackiert haben, berichtet die Polizei.

Selbst als der Mann zu Boden stürzte, ließen sie dabei nicht von ihrem Opfer ab. Mehrere Tatverdächtige sollen ihm gegen Kopf und Körper getreten haben. Zudem wurde mit Fäusten und Fahnenstangen auf ihn eingeschlagen.

Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen?
Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen?  © Bildmontage: Polizeipräsidium Köln (4)

Sachdienliche Hinweise zu den Gesuchten oder zu deren Identität nimmt der Staatsschutz der Polizei Köln telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.

Titelfoto: Polizeipräsidium Köln

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