Prügel-Gruppe schlug gemeinsam auf am Boden liegenden Mann ein

Köln - Die Kölner Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach insgesamt zwölf unbekannten Männern, die einen 46-Jährigen vor rund anderthalb Jahren schwer verletzt haben sollen.

Gemeinsam attackierte die zwölfköpfige Gruppe einen 46-jährigen Mann aus Köln. © Polizeipräsidium Köln

Gemeinsam hatten die Unbekannten den bisherigen Ermittlungen zufolge am 27. Oktober 2024 an einer pro-kurdischen Demo auf dem Bahnhofsvorplatz teilgenommen.

Als sie gegen 13 Uhr bemerkten, wie ein Mann in Richtung des Demo-Zugs den sogenannten "Wolfsgruß" [ein Fingerzeichen, das von der rechtsextremen türkischen Gruppe "Graue Wölfe" genutzt wird, Anm. d. Red.] zeigte, eskalierte die Situation: Die Gruppe soll den 46-Jährigen in Richtung Trankgasse verfolgt und gemeinschaftlich attackiert haben, berichtet die Polizei.

Selbst als der Mann zu Boden stürzte, ließen sie dabei nicht von ihrem Opfer ab. Mehrere Tatverdächtige sollen ihm gegen Kopf und Körper getreten haben. Zudem wurde mit Fäusten und Fahnenstangen auf ihn eingeschlagen.