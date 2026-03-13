Da ist die Sau los: Wildschwein legt Berliner Einkaufszentrum lahm

Berlin - Am Freitagmorgen hat sich ein Wildschwein in das Allende-Center verirrt und für Aufsehen bei Kunden und Mitarbeitern gesorgt.

Das Tier ließ im Einkaufszentrum die Sau raus. © Screenshot/X/Polizei Berlin

Wie die Polizei zunächst auf der Plattform X mitteilte, waren Beamte sowie Mitarbeiter des Tierparks Berlin vor Ort. "Dort hat sich ein Wildschwein in das Einkaufszentrum verirrt", hieß es in dem Beitrag. Das Center wurde zeitweise abgesperrt, während Einsatzkräfte versuchten, das Tier unter Kontrolle zu bringen.

Am Ende gelang es den Beamten, das Wildschwein ohne Betäubung aus dem Gebäude zu treiben.

Mit Europaletten und Einsatzschilden drängten Polizisten das Tier Schritt für Schritt nach draußen. "Das Wildschwein ist wieder in freier Wildbahn", sagte ein Polizeisprecher gegenüber der dpa.

Auch Mitarbeiter des Tierparks unterstützten den Einsatz. Laut einer Sprecherin waren Tierpfleger und eine Tierärztin mit Blasrohr, Narkosegewehr und hölzernen Schilden vor Ort.

Vor Ort stellten die Fachleute jedoch fest, dass eine Narkotisierung aufgrund der räumlichen Gegebenheiten im Einkaufszentrum nicht möglich war.