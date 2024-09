18-Jähriger von Gruppe Jugendlicher verprügelt und bespuckt: Zeugen gesucht!

Die Polizei sucht im Fall des verprügelten 18-Jährigen Zeugen, die Hinweise zum Vorfall und zu den Tätern liefern können. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Der junge Mann stand am Montagabend gegen 17.50 Uhr an der Bushaltestelle an der Ecke Clara-Zetkin-Straße/Schmöllner Weg am Stadion Wesenitz.

Nach eigenen Angaben umringten ihn plötzlich vier oder fünf Jugendliche. Diese spuckten ihn an, überschütteten ihn mit Cola und schlugen mehrfach auf ihn ein. Dabei traf einer der Täter den 18-Jährigen mit der Faust am Ohr.

Kurz nach der Attacke ging das Opfer zu einem Polizeirevier. Beamte riefen einen Rettungswagen, welcher den Teenager ins Krankenhaus brachte.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die die Gruppe oder den Angriff beobachtet haben.