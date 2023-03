19-Jährige bei Party in Schützenhaus getötet: Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Bramsche - Nur wenige Tage nach dem Tod eines 16-Jährigen, der infolge einer Schussverletzung am Dienstag im niedersächsischen Bramsche verstarb , ist es in der Stadt erneut zu einem schweren Gewaltverbrechen mit Todesfolge gekommen.

Die Schützenhalle in Bramsche in der Nacht zum Sonntag. Der Ort wurde von der Polizei komplett abgeriegelt. © Festim Beqiri/TV7News /dpa

Wie Staatsanwaltschaft Osnabrück und Osnabrücker Polizei gemeinsam mitteilten, ist es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt im Bereich der Schützenhalle im Ortsteil Pente gekommen. Zusätzlich bestehe der Verdacht eines Sexualdeliktes.

Bei dem Opfer soll es sich um eine 19-jährige Frau handeln, die an einer Geburtstagsfeier in der Schützenhalle teilgenommen hatte. Gegen 1.30 Uhr fiel das Verschwinden der jungen Frau auf, die darauffolgende Suche der anderen Gäste endete nach Angaben der Behörden gegen 2.40 Uhr mit dem Auffinden des schwerverletzten Opfers auf einer Wiese in der Nähe.

Trotz sofortiger Reanimation durch herbeigerufene Rettungskräfte verstarb die Frau im Schockraum des Krankenhauses.