19-Jähriger geht auf Polizistinnen los und würgt Beamtin, dann knallt ihr Kopf auf den Asphalt

Windeck - Bei einem Polizeieinsatz in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis hat ein 19-Jähriger gleich drei Beamtinnen verletzt.

Die Polizei fertigte schließlich mehrere Anzeigen gegen den 19-Jährigen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Laut einer Mitteilung der Polizei waren die Polizistinnen am Sonntagabend gegen 21 Uhr wegen eines Streits zwischen zwei Gruppen zu einer Karnevalsfeier an der Straße "In der Au" gerufen worden.

Als die Beamtinnen einen Platzverweis gegen den mutmaßlich beteiligten 19-Jährigen aussprachen, sei er auf sie losgegangen, woraufhin die Polizistinnen ihn in Gewahrsam nehmen wollten.

Der junge Mann habe sich jedoch vehement gewehrt und eine Beamtin sogar gewürgt. Als beide zu Boden gingen, sei die Frau mit dem Kopf auf den Asphalt geprallt.

Als weitere Polizisten den angetrunkenen Mann schließlich fesseln konnten, habe dieser zwei Beamtinnen getreten und geschlagen.

"Auch beim Transport ins Gewahrsam beleidigte er die Polizisten und versuchte sie weiterhin zu treten", schilderte ein Sprecher der Beamten.

Ein bei dem Randalierer durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,3 Promille ergeben.