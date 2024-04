Flasche einfach von Hotelbalkon geworfen und Jungen (9) am Kopf getroffen! Kind in Klinik

Hof - Was hat sie sich dabei nur gedacht? Eine 42 Jahre alte Frau soll eine leere Weinflasche aus Glas von einem Balkon im zweiten Stock eines Hotels geworfen haben. Diese traf einen kleinen Jungen (9) am Kopf und verletzte ihn.

Die alarmierten Rettungskräfte mussten den Jungen (9) nach dem Zwischenfall in Hof in ein Krankenhaus bringen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am heutigen Dienstag mitteilte, hat sich der Vorfall am Montag gegen 13.45 Uhr in der Liebigstraße in Hof ereignet.

Zu jenem Zeitpunkt war den Angaben zufolge eine Gruppe bestehend aus mehreren Kindern sowie deren Betreuern zu Fuß in der Straße unterwegs, als der Neunjährige auf Höhe des Hotels plötzlich von der Flasche getroffen wurde und danach mit einer blutenden Kopfplatzwunde zu Boden ging.

Der Junge kam nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Laut den Ärzten handelt es sich um eine "nicht lebensbedrohlich Verletzung". Dennoch musste das Kind zur Überwachung in der Klinik bleiben.